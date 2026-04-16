Điều tra vụ người đàn ông tử vong trước cửa nhà ở Lâm Đồng

Ngày 16/4, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ người đàn ông tử vong trước cửa nhà ở thôn Phú Khánh, xã Tuyên Quang.

Căn nhà nơi người dân phát hiện ông T.V.M. tử vong (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân đến nhà ông T.V.M. (SN 1967) tại địa chỉ nói trên, phát hiện ông nằm tử vong trên thềm, trước cửa nhà. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Tuyên Quang có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định ông M. tử vong khoảng 3 ngày trước khi được phát hiện.