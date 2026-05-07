Người đàn ông tử vong trong khuôn viên cây xanh ở TPHCM

Ngày 7/5, Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong tại khuôn viên cây xanh trên đường Lê Đức Anh.

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên bãi cỏ trong khuôn viên. Đến kiểm tra, họ xác định nạn nhân đã tử vong và có dấu hiệu bất thường nên trình báo cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc (Ảnh: Lam Giang).

Nhận tin báo, Công an phường Tân Tạo cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân khu vực, người đàn ông khoảng 40 tuổi, sống lang thang trên địa bàn.

Cơ quan công an đang xác minh danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.