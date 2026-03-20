Phát hiện người đàn ông tử vong cách nhà khoảng 100m

Ngày 20/3, ông Dương Hiệp Hòa, Chủ tịch UBND xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai), xác nhận vụ việc ông L.V.N. (76 tuổi, trú tại thôn Tân Vinh) tử vong trên đường dân sinh vào tối 19/3.

Chủ tịch xã Canh Vinh cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an xã Canh Vinh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h20 ngày 19/3, Công an xã Canh Vinh nhận tin báo của ông L.K.H. (44 tuổi, trú tại thôn Kinh Tế) về việc phát hiện cha mình tử vong trên đường đất ở gần nhà.

Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin ban đầu và báo cáo Công an tỉnh Gia Lai.

Theo người dân địa phương, vị trí ông T. tử vong nằm gần nhà 2 người con ở thôn Kinh Tế, cách nhà nạn nhân khoảng 100m.

Ông T. sống một mình sau khi vợ qua đời 5 năm trước. Thời điểm gặp nạn, ông đang đi mời bà con trong xóm dự đám giỗ vợ vào hôm nay (20/3).