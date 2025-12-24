Công an Lâm Đồng bắt giữ 2 kẻ lừa đảo 10 tỷ đồng

Ngày 24/12, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TP Huế bắt giữ Nguyễn Thành Nam (SN 1994) và Nguyễn Văn Linh (SN 2001) cùng trú tại TP Huế, để điều tra về việc 2 đối tượng này liên quan đến đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo điều tra của công an, từ giữa năm 2024 đến khi bị bắt, Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Thành Nam sử dụng nhiều số điện thoại “rác”, lập hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo, đăng các thông tin giả về việc bán nhiều loại xe máy để tiếp cận khách hàng, thực hiện hành vi lừa đảo.

Hai đối tượng liên quan vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Khi khách hàng “chốt” hợp đồng, Linh và Nam yêu cầu chuyển tiền cọc vào tài khoản ngân hàng, rồi viết hóa đơn giả gửi cho khách. Đồng thời, họ gửi ảnh cho khách về việc xe đã được gửi đến đơn vị vận chuyển để khách yên tâm.

Linh và Nam sau đó dùng số điện thoại khác, đóng vai tài xế của đơn vị vận chuyển, gọi điện, yêu cầu khách hàng đóng đủ tiền hàng để hoàn tất thủ tục mua bán, vận chuyển.

Sau khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản, Linh và Nam chiếm đoạt, ngắt mọi liên lạc.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng chuyển tiền lừa đảo vào các tài khoản đánh bạc trực tuyến rồi rút về tài khoản cá nhân, tiêu xài.

Làm việc với công an, bước đầu, Nguyễn Thành Nam và Nguyễn Văn Linh khai nhận lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cùng nhiều tỉnh, thành cả nước.

Cơ quan công an đã thu giữ một máy tính, 5 điện thoại di động, 22 SIM điện thoại cùng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ mà 2 đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.