Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo đất đai ở Tây Ninh

Ngày 26/11, Công an tỉnh Tây Ninh thông báo tìm bị hại phục vụ điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Theo cơ quan công an, vụ án do Trần Thị Kim Thoa (SN 1985, ngụ xã Dương Minh Châu) thực hiện. Từ năm 2021 đến năm 2023, Thoa lợi dụng sự quen biết trong việc vay mượn, mua bán đất để gian dối, chiếm đoạt tài sản.

Công an đã khởi tố Trần Thị Kim Thoa về tội lừa đảo đất đai ở Tây Ninh (Ảnh: T.N.).

Bị can khai đã nói đất của người khác đứng tên là đất của mình rồi mang đi thế chấp vay tiền; mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác để mang đi thế chấp, chuyển nhượng nhằm chiếm đoạt tiền phục vụ tiêu xài cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt giam Trần Thị Kim Thoa về hai tội danh nêu trên.

Công an tỉnh đề nghị những người từng bị Thoa lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, địa chỉ số 4 Mai Thị Non, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, gặp điều tra viên Phan Văn Trong qua số điện thoại 0983931664 để được hướng dẫn xử lý theo quy định.