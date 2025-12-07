Nam thanh niên 30 tuổi điều hành đường dây lừa đảo hơn 43,6 tỷ đồng

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang thụ lý, điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 9/2024 đến tháng 2, Đường Trung Tình (SN 1995, trú tại xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang) đã điều hành đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tuyên Quang và các tỉnh, thành trên cả nước. Các đối tượng lừa đảo hoạt động tại Campuchia.

Theo cảnh sát, Tình cùng các đồng phạm đã lừa đảo nhiều nạn nhân bằng hình thức gọi điện thoại đến các chủ tài khoản (thẻ tín dụng), giả danh nhân viên ngân hàng, tổ chức tín dụng rồi đưa ra lý do gian dối như hướng dẫn chủ thẻ tín dụng đóng thẻ, kích hoạt thẻ, nâng hạn mức thanh toán thẻ... để nhận khuyến mãi từ ngân hàng.

Nếu chủ thẻ đồng ý, thực hiện theo hướng dẫn và cung cấp mã OTP thì các đối tượng sẽ chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng của nạn nhân.

Nhà chức trách cho biết, từ tháng 9/2024 đến tháng 2, tổ chức tội phạm do Đường Trung Tình cầm đầu đã lừa đảo, chiếm đoạt của hơn 2.000 bị hại trên cả nước với số tiền hơn 43,6 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ai là nạn nhân trong vụ việc thì liên hệ với Công an tỉnh Tuyên Quang qua số điện thoại 0855.683.839, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Luật để được giải quyết.