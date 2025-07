Tạm giữ 2 thiếu niên mang ba chĩa đi trả thù 6 thanh niên

Ngày 23/7, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ 2 thiếu niên H.N.N.B. (SN 2009, trú tại phường Liên Chiểu, Đà Nẵng) và H.G.B. (SN 2010, trú tại phường Hòa Cường, Đà Nẵng), để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Rạng sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tổ công tác Đội 09 Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng, do Đại úy Nguyễn Trần Quang Vũ làm tổ trưởng, đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên mang theo hung khí, chuẩn bị thực hiện hành vi trả thù.

Hai thiếu niên và cây “ba chĩa” (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Cụ thể, lúc 1h20, tại giao lộ Trần Phú – Nguyễn Văn Linh (phường Hải Châu, Đà Nẵng), tổ công tác phát hiện 2 thiếu niên điều khiển xe máy che biển số, người ngồi sau cầm theo một thanh sắt nhọn dài khoảng 3 mét (loại ba chĩa).

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, cả 2 không chấp hành, vứt cây ba chĩa xuống đường, tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao qua nhiều tuyến phố, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đến trước nhà số 5 đường Cách Mạng Tháng Tám, tổ công tác đã khống chế, dừng được phương tiện và đưa 2 đối tượng cùng xe máy về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở, lực lượng công an làm rõ người điều khiển xe là H.N.N.B., người ngồi sau là H.G.B..

Hai thiếu niên khai nhận, cách đây khoảng một tuần, cả 2 bị một nhóm khoảng 6 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi trên 3 xe máy, mang theo dao phóng lợn, ba chĩa đuổi đánh, nên hôm nay mang theo cây ba chĩa đi tìm nhóm này để trả thù.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 2 đối tượng về hành vi vi phạm, gồm: Điều khiển xe gắn biển số bị che lấp; điều khiển xe máy khi chưa đủ 16 tuổi; không có giấy chứng nhận đăng ký xe; không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển.

Ngoài ra, công an tạm giữ xe máy BKS 43C1-800.77. Hai thiếu niên cùng tang vật (cây ba chĩa) được bàn giao cho Công an phường Hải Châu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng trên đường đang có dấu hiệu gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đe dọa tính mạng của bản thân và người đi đường, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Vụ việc trên là hồi chuông cảnh tỉnh không chỉ đối với các em mà còn đối với mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc quản lý, giáo dục con em, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật ngay từ sớm, từ xa, góp phần giữ bình yên cho từng tuyến phố, từng ngôi nhà và sự bình an chung của thành phố.