Nàng dâu 11 lần trộm, tráo 280 chỉ vàng của bố mẹ chồng bằng vàng giả

Chiều 5/3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Thị Cẩm Thi (34 tuổi, trú tại thôn Long Châu, xã Đồng Xuân) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, ngày 26/1, ông Đ.Q.P. (60 tuổi, trú tại thôn Long Châu, xã Đồng Xuân) đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị tráo số lượng vàng thật thành vàng giả.

Đối tượng Hồ Thị Cẩm Thi (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Vợ chồng ông P. cùng con gái cất giữ trong két sắt hơn 320 chỉ vàng, số vàng được tích góp suốt năm.

Ngày 18/1, vợ chồng ông P. mở két lấy 5 chiếc nhẫn, 2 vòng tay mang đến tiệm vàng để đánh bóng, làm mới và trao cho con vào dịp kết hôn. Tại đây, chủ tiệm khẳng định số vàng ông P. mang tới đều là giả.

Hoảng hốt, vợ chồng ông P. mang toàn bộ số vàng đi kiểm tra và được xác định chỉ có 41,5 chỉ là thật, số còn lại 280 chỉ đều là giả.

Công an xã Đồng Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc điều tra và xác định Hồ Thị Cẩm Thi là đối tượng gây nên vụ việc.

Thi kết hôn với con trai của ông P. vào năm 2012, quá trình làm dâu, người này biết bố mẹ chồng thường cất giữ nhiều vàng ở trong tủ.

Từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2020, nàng dâu này đã 11 lần lén lút trộm vàng của gia đình chồng. Để không bị phát hiện, mỗi lần trộm loại nữ trang nào, Thi sẽ mua lại vàng giả giống như vậy và để lại ngay ngắn trong các hộp đựng vàng. Đến năm 2021, vợ chồng ông P. mua két sắt về cất giữ toàn bộ số vàng thì Thi không trộm được nữa.

Thi khai nhận với công an, số tiền bán vàng, đối tượng đã trả nợ, tiêu xài cá nhân và mua chiếc xe máy đắt tiền để bố ruột của mình đứng tên. Mở rộng điều tra, đối tượng còn thừa nhận ngoài trộm vàng còn lấy cắp gần 30 triệu đồng của bố mẹ chồng.

Cuối năm 2024, Thi đã chia tay với chồng và được tòa giải quyết ly hôn vào tháng 9/2025.