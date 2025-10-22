Thanh niên xăm trổ phá 5 két sắt để trộm tiền, vàng

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, đang tạm giữ hình sự Trần Tuấn Anh (SN 1998, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 4 đến tháng 10, Tuấn Anh thực hiện 5 vụ đột nhập vào nhà dân tại các phường Vinh Lộc, Trường Vinh và Thành Vinh (Nghệ An) phá két sắt, lấy trộm tiền mặt, vàng với tổng giá trị tài sản hơn 800 triệu đồng.

Đối tượng Trần Tuấn Anh và tang vật một vụ phá két trộm vàng (Ảnh: Văn Hậu).

Đơn cử, ngày 17/5, Trần Tuấn Anh đột nhập vào nhà người dân tại phường Thành Vinh, dùng búa cạy phá két sắt trong phòng ngủ lấy trộm 13 chỉ vàng và 3 triệu đồng tiền mặt.

Gần đây nhất, ngày 15/10, anh ta đột nhập một nhà dân tại phường Trường Vinh phá két sắt, lấy trộm vàng và tiền mặt trị giá hơn 30 triệu đồng.

Trần Tuấn Anh bị công an bắt giữ vào ngày 19/10, trong một chuyên án do Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh, Công an các phường Vinh Lộc, Trường Vinh, Thành Vinh và Vinh Hưng đấu tranh.

Cơ quan chức năng thu giữ 1 dây chuyền vàng, 1 bộ dụng cụ phá cửa, phá khóa cùng các tang vật liên quan đến hành vi phạm tội của Trần Tuấn Anh.

Theo nguồn tin từ công an, Trần Tuấn Anh đã 7 lần bị xử phạt, kết án về các tội danh đánh bạc, trộm cắp tài sản. Người đàn ông này vừa chấp hành xong hình phạt tù về tội Trộm cắp tài sản cuối năm 2024.