Công an xuất hiện tại tiệm vàng nổi tiếng ở Đắk Lắk

Sáng 20/11, rất đông lực lượng công an xuất hiện tại tiệm vàng K.M. trên đường Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Bên ngoài tiệm vàng, nhiều chiến sĩ cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự, bên trong công an kiểm tra và làm việc với đại diện cơ sở này.

Công an xuất hiện tại tiệm vàng lớn ở Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo một nguồn tin, vụ việc kiểm tra tiệm vàng K.M. thuộc chuyên án Công an tỉnh Đắk Lắk đang triển khai và cơ quan chức năng chưa cung cấp cụ thể, chi tiết cho báo chí.

Trước sự xuất hiện của lực lượng công an, rất đông người dân hiếu kỳ đứng quan sát, theo dõi sự việc.

Tiệm vàng K.M. nằm trong top các cửa hàng kinh doanh vàng, bạc lớn nhất tỉnh Đắk Lắk. Mỗi ngày, cửa hàng này có rất đông người dân đến giao dịch mua - bán vàng, bạc.

Đặc biệt, trong thời gian qua, khi giá vàng đạt đỉnh, khu vực tiệm vàng K.M. luôn trong tình trạng người dân chen nhau giao dịch.