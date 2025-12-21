Người phụ nữ nhặt được 5,5 chỉ vàng trong chiếc két sắt cũ

Sáng 21/12, Công an phường Sông Trí (Hà Tĩnh) cho biết đã hoàn tất việc xác minh và trao trả tài sản cho người dân sau khi tiếp nhận trình báo về việc phát hiện vàng trong một két sắt cũ mua từ phế liệu.

Trước đó ngày 20/12, chị Đào Thị Hương (49 tuổi, trú tại tổ dân phố 3, phường Sông Trí) trong quá trình kiểm kê phế liệu thu mua đã phát hiện một két sắt cũ, bên trong cất giữ 5,5 chỉ vàng (giá trị gần 80 triệu đồng).

Chị Hương tìm thấy 5,5 chỉ vàng trong chiếc két sắt cũ (Ảnh: Văn Nguyễn).

Biết chủ cũ có thể vô tình để quên, chị Hương chủ động mang toàn bộ tài sản đến Công an phường Sông Trí trình báo, nhờ xác minh và tìm trả lại.

Công an phường Sông Trí vào cuộc rà soát, xác định số tài sản trên thuộc về gia đình bà Nguyễn Thị Cát (75 tuổi, trú tại phường Sông Trí).

Chị Hương trao trả tài sản cho bà Cát dưới sự chứng kiến của công an địa phương (Ảnh: Văn Nguyễn).

Cơ quan công an đã tổ chức bàn giao lại tài sản cho bà Cát theo đúng quy định của pháp luật.

Nhận lại tài sản, bà Cát xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Đào Thị Hương và cán bộ Công an phường Sông Trí.