Nam thanh niên tông xe vào CSGT ở chốt kiểm tra nồng độ cồn

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hải Phòng về tăng cường phòng ngừa tội phạm đường phố, lực lượng HP22 đồng loạt ra quân kiểm tra trong đêm 6 và rạng sáng 7/12.

Lực lượng Cảnh sát trật tự - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an phường Lê Chân và An Biên kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trật tự công cộng (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện Phạm Trọng Huy (SN 1989, trú tại xã Tân Kỳ) điều khiển xe máy 34B1-134.86 tông vào một cảnh sát giao thông tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Lương Bằng rồi bỏ chạy. Tổ tuần tra truy đuổi bắt giữ và bàn giao Huy cho Công an phường Thành Đông để làm rõ.

Cơ quan chức năng cũng bàn giao V.M.P. (SN 2008, trú tại phường Ái Quốc) cho Công an phường Lê Thanh Nghị do điều khiển xe máy 34AA-310.xx, không đội mũ bảo hiểm, che biển số bằng khẩu trang và không xuất trình giấy tờ liên quan.

Trong đêm ra quân, Phòng Cảnh sát giao thông kiểm soát 2.689 phương tiện, phát hiện 52 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tổ HP22 Công an phường Gia Viên phát hiện 16 người tụ tập gây mất trật tự, đưa về trụ sở cùng 6 xe điện, 3 xe máy điện và 1 xe máy độ; thu giữ 2 dùi cui điện và 1 bình xịt hơi cay.

Tổ HP22 phường Ngô Quyền đưa 22 đối tượng về trụ sở, trong đó có 11 trường hợp vi phạm quy định về điều khiển phương tiện. Tổ HP22 xã Kiến Thụy cũng đưa 8 trường hợp vi phạm về cơ quan để xác minh, xử lý.

Công an các phường, xã đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của từng đối tượng theo quy định.