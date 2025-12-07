CSGT Hà Nội xử lý 129 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tối cuối tuần

Ngày 7/12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết tối 6/12, CSGT toàn thành phố đã kiểm soát 5.389 phương tiện, phát hiện và xử lý 129 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gồm 121 lái xe máy, 1 lái xe tải và 7 người điều khiển phương tiện khác; số tiền phạt ước tính 747,4 triệu đồng.

Ghi nhận tại tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 do Trung tá Nguyễn Khánh Toàn làm tổ trưởng, kiểm soát nồng độ cồn tại nút giao Bưởi - Đội Cấn tối 6/12, chỉ trong hơn hai giờ làm việc, cảnh sát đã phát hiện, xử lý 6 trường hợp vi phạm.

Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 kiểm tra nồng độ cồn tối 6/12 (Ảnh: Ngọc Tiến).

Lúc 21h15, tổ công tác phát hiện anh M.V.S. (SN 1982, quê Lào Cai) điều khiển xe máy BKS 98B1-258.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,904mg/lít khí thở, vượt hơn 2 lần mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn.

Làm việc với CSGT, anh S. cho biết bản thân làm nghề thợ xây và do gia chủ mời cơm nên “cả nể” rồi uống rượu. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt anh S. số tiền 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Trung tá Nguyễn Khánh Toàn cho biết, pháp luật quy định cấm tuyệt đối việc điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia, tuy nhiên nhiều người vẫn chủ quan, sử dụng rượu bia trước khi điều khiển xe tham gia giao thông.

Việc kiểm soát nồng độ cồn trên diện rộng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông do rượu bia gây ra, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.