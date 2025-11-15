Một tuần phát hiện xử lý 500 học sinh vi phạm giao thông

Ngày 15/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT và Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSGT công an tỉnh này đang triển khai đợt ra quân mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh trên địa bàn.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình ra quân tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện xử lý gần 500 trường hợp học sinh vi phạm giao thông (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ trì, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, công an các xã, phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn.

Lực lượng CSGT đã hướng dẫn các em học sinh kỹ năng về điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn, cảnh báo những nguy cơ, nguyên nhân và tác hại của tai nạn giao thông để các em nâng cao nhận thức, hiểu biết, tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Chỉ sau một tuần ra quân, lực lượng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra, phát hiện, xử lý gần 500 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, có 70 trường hợp điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, 150 trường hợp giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Bên cạnh việc lập biên bản đối với người vi phạm trong lứa tuổi học sinh và tạm giữ phương tiện theo quy định, lực lượng CSGT cũng tập trung xác minh lỗi của phụ huynh, người giám hộ, người giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông để xử lý theo quy định của pháp luật.