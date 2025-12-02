Trung tá CSGT kịp thời can ngăn vụ ẩu đả giữa đường ở Hà Nội

Tối 2/12, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, khoảng 7h45 cùng ngày, tại khu vực trước số nhà 165 đường 70 (phường Hà Đông) xảy ra vụ việc, có hai đối tượng xăm trổ đuổi đánh một nam thanh niên. Vụ ẩu đả kéo dài hơn một phút khiến nạn nhân bị thương, nhiều người dân xung quanh không dám can thiệp.

2 đối tượng có hành vi đánh nam thanh niên mặc quần áo đen (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo clip ghi lại, có hai đối tượng xăm trổ (một đối tượng mặc áo vàng, một đối tượng mặc áo đen, quần đùi đen) liên tục lao vào hành hung một nam thanh niên khiến nạn nhân ngã khụy xuống đất, nạn nhân sau đó phải ôm đầu bỏ chạy, nhưng các đối tượng vẫn đuổi theo để đánh.

Đúng thời điểm đó, Trung tá Nguyễn Việt Anh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 đang thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực Phúc La - Phùng Hưng đã phát hiện sự việc. Ngay lập tức, vị Trung tá CSGT đã tiếp cận hiện trường, kiên quyết yêu cầu hai đối tượng nêu trên dừng hành vi đánh người, đồng thời bảo vệ an toàn cho nạn nhân.

Trung tá Việt Anh can ngăn 2 đối tượng xăm trổ không lao vào hành hung nạn nhân (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảnh sát cho biết, trước sự can ngăn của lực lượng chức năng và người dân, các đối tượng xăm trổ định rời khỏi hiện trường nhưng Trung tá Việt Anh đã kịp thời báo tin cho lực lượng 113 và Công an phường Hà Đông đến hỗ trợ, đưa những người liên quan về trụ sở để giải quyết theo quy định.

Phòng CSGT Hà Nội cho hay, sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đăng tải clip về vụ việc lên mạng xã hội. Clip này sau đó thu hút hàng nghìn lượt xem, chia sẻ; rất nhiều bình luận khen ngợi hành động kịp thời của vị cán bộ CSGT.