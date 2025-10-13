Nam thanh niên cầm dao xông vào nhà dân đuổi chém nhiều người

Ngày 13/10, Công an xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Xuân Lợi (SN 2001, trú tại thôn 2, xã Tây Sơn) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 6/7, sau khi sử dụng ma túy, Lợi cầm dao đi dọc đường trong thôn 2, rồi vào sân nhà ông H.K.D. (SN 1971, trú cùng địa phương) la hét, đòi chém những người trong gia đình ông D..

Đối tượng Nguyễn Xuân Lợi dùng dao xông vào nhà dân đuổi chém nhiều người (Ảnh: Công an xã Tây Sơn).

Thấy vậy, các thành viên trong gia đình ông D. hoảng sợ bỏ chạy ra đường, Lợi đuổi theo không kịp. Sau đó, đối tượng tiếp tục xông vào nhà một phụ nữ ở gần đó đuổi chém người này nhưng không trúng.

Trước hành vi nguy hiểm nêu trên, Công an xã Tây Sơn đã nhanh chóng có mặt, khống chế, thu giữ hung khí và đưa Lợi về trụ sở để điều tra, làm rõ.