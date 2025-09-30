Tạm giam bị can dọa chém người đi đường ở Lâm Đồng

Ngày 30/9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Thuận (SN 1978, trú tại đặc khu Phú Quý, Lâm Đồng) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngô Văn Thuận cầm dao chặn đường, dọa chém người (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo điều tra của cơ quan công an, vào 16h ngày 18/9, Thuận cầm theo dao rồi chặn đường Trần Hưng Đạo (đoạn thuộc thôn Mỹ Khê, đặc khu Phú Quý), chửi bới những người qua lại. Thuận đe dọa chém bất cứ ai đến gần.

Nhận tin báo, lực lượng Công an đặc khu Phú Quý đến hiện trường, yêu cầu Thuận chấm dứt hành vi chửi bới, dọa chém người, nhưng Thuận không đồng ý. Người này ngoan cố, cầm dao đe dọa lực lượng chức năng rồi xông vào quán của một hộ dân bên đường.

Đến 16h50 cùng ngày, lực lượng chức năng sử dụng biện pháp nghiệp vụ, khống chế Thuận, đưa về trụ sở làm việc. Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, Thuận là đối tượng hình sự cộm cán tại địa phương.