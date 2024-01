Nhậu say, nam thanh niên cầm dao đuổi chém công an

Ngày 15/1, Công an huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) cho biết, cơ quan này đã bắt tạm giam Hồ Tiến Sỉ (27 tuổi, ngụ xã Long Khánh B) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Hồ Tiến Sỉ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Trước đó, đêm 19/12/2023, Sỉ nhậu say, gây gổ với hàng xóm. Thiếu tá Võ Văn Tấn, cán bộ Công an xã Long Khánh B đến can thiệp thì bị Sỉ cầm dao đuổi chém.

Khi có thêm nhiều cán bộ công an và xã đội đến can ngăn, Sỉ vẫn không dừng hành vi mà tiếp tục cầm dao, gậy đuổi đánh lực lượng chức năng. Đối tượng sau đó bị khống chế, đưa về đồn công an.

Tại cơ quan công an, Sỉ thừa nhận hành vi của mình, đối tượng khai do say nên không làm chủ được hành vi.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hồng Ngự tiếp tục điều tra làm rõ.