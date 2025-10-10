Mời bia bị từ chối, thanh niên cầm rựa chém người ở TPHCM

Ngày 10/10, Công an phường Chánh Hiệp, TPHCM đã mời Nguyễn Huỳnh Tú (30 tuổi) về trụ sở công an để lấy lời khai sau khi người này có hành vi cầm rựa đuổi chém nhóm thanh niên trong quán nhậu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 9/10, Tú cùng nhóm bạn đến quán nhậu trong khu nhà ở xã hội Định Hòa, phường Chánh Hiệp (tỉnh Bình Dương cũ) để tổ chức ăn nhậu.

Nguyễn Huỳnh Tú (ngoài cùng bên trái) cầm rựa trên tay trong quán nhậu (Ảnh chụp lại màn hình).

Thời điểm này, bàn bên cạnh có một nhóm nam nữ đang ngồi ăn uống. Khi thấy người quen ngồi cùng bàn, Tú đã sang mời uống bia. Tuy nhiên, một số thành viên trong bàn không uống nên Tú bực tức, cầm ly bia ném vào giữa bàn. Mảnh vỡ của ly bia văng ra khiến một người bị thương nhẹ.

Sau đó, Tú về lại bàn nhậu của mình ngồi thì tiếp tục xảy ra lời qua tiếng lại. Lúc này, Tú chạy đi lấy một cây rựa đuổi chém nhóm thanh niên này, nhưng đã được nhiều người trong quán can ngăn.