Khởi tố nhóm thanh niên vô cớ chém người đi đường để “thể hiện bản thân”

Ngày 15/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội Cố ý gây thương tích.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đường Tuấn Linh (SN 2003), Nguyễn Anh Tuấn (SN 2008) và Bùi Đức Khoa (SN 2004); đều trú xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ.

Các đối tượng dùng dao chém người bị bắt giữ ( Ảnh: Công an Phú Thọ).

Trước đó, Công an phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc, trên tuyến đường Hòa Lạc – Hòa Bình (địa phận tổ 9, phường Kỳ Sơn) xảy ra vụ, nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí tấn công người đi đường, gây thương tích.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Kỳ Sơn khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, xác định 2 nạn nhân là anh B.V.C (SN 2008, trú xã Tân Lạc) và anh B.V.A. (SN 2006, trú xã Cao Phong), tỉnh Phú Thọ), đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Từ lời khai của bị hại và các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Kỳ Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh nhanh chóng làm rõ 3 đối tượng gây án nêu trên.

Công an xác định, khoảng 3h40 ngày 5/9, các đối tượng điều khiển xe máy BKS 70L1-693.44, mang theo 1 con dao tự chế dài khoảng 60cm, lượn quanh các tuyến đường với mục đích gặp ai thì tấn công để “thể hiện bản thân”.

Khi đến tổ 9, phường Kỳ Sơn, nhóm này đuổi theo, ép xe anh B.V.C vào lề đường, sau đó đối tượng Nguyễn Anh Tuấn nhảy xuống dùng dao chém nhiều nhát vào mũ bảo hiểm và 1 nhát vào vùng đầu nạn nhân. Gây án xong, nhóm bỏ chạy về hướng Hà Nội.

Trên đường từ Hà Nội trở về, khi di chuyển qua khu vực xóm Đoàn Kết 2, xã Thịnh Minh, nhóm này gặp anh B.V.A., đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục dùng dao chém 1 nhát vào vùng đầu anh A. rồi bỏ chạy.

Gây án xong, cả nhóm trở về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Công an xác định, hành vi của các đối tượng mang tính chất côn đồ, manh động, vô cớ tấn công người khác, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận.