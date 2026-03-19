Mr Pips định "chạy án" bằng hồ sơ tâm thần?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (Mr Pips) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Trong vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Đăng Quang (46 tuổi, trú tại Ninh Bình).

Theo tài liệu điều tra, ngày 30/10/2024, sau khi Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, ông Phó Đức Thắng (bố Nam) đã nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn tìm luật sư bào chữa, đồng thời tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Hai ngày sau, ông Thắng thuê phòng khách sạn tại quận Cầu Giấy để gặp Tuấn và một luật sư. Tối cùng ngày, Tuấn sắp xếp cho ông Thắng gặp Nguyễn Đăng Quang. Tại buổi ăn, ông Thắng đề cập việc muốn “chạy” giám định tâm thần cho con, Quang nhận có thể giúp và cung cấp số điện thoại để liên lạc.

Mr Pips Phó Đức Nam (Ảnh: FBNV).

Sau đó, ông Thắng thống nhất chuyển 7 tỷ đồng cho Tuấn giữ hộ, sử dụng vào việc thăm nuôi, tiếp tế cho Nam và khắc phục hậu quả. Ngày hôm sau, ông Thắng cùng Tuấn rút tiền từ ngân hàng và nộp vào tài khoản đứng tên bà Trần Thị Minh Lộc (mẹ vợ Tuấn, trú tại Hà Tĩnh). Trước đó, Tuấn đã xin thông tin tài khoản của bà Lộc nhưng không nói rõ mục đích.

Ngày 6/11/2024, tại nhà Tuấn ở Hà Tĩnh, ông Thắng cho biết cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tài sản liên quan đến hành vi phạm tội của Nam, trong đó có một phần số tiền 7 tỷ đồng nói trên. Tuấn sau đó hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay 10 tỷ đồng của bà Lộc, đồng thời dặn bà Lộc nếu bị hỏi thì khai là tiền vay nhằm che giấu nguồn gốc, tránh bị thu giữ.

Sau khi được Tuấn giới thiệu, ông Thắng nhờ Quang tìm mối quan hệ để xin cho Nam đi giám định tâm thần. Quang yêu cầu chuẩn bị khoảng 100.000 USD (tương đương hơn 2,5 tỷ đồng) để “quan hệ”.

Ngày 6/11/2024, Tuấn liên hệ nhờ Phó Đức Anh chuyển tiền cho Quang. Quang tiếp tục nhờ em gái là Nguyễn Thị Thùy Dương (Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng) đứng ra nhận tiền.

Ngày 7/11/2024, Dương xác nhận đã nhận hơn 2,57 tỷ đồng từ Đức Anh. Sau đó, theo chỉ đạo của Quang, Dương chuyển 1,3 tỷ đồng vào tài khoản của Nguyễn Đăng Thao (người làm nghề đổi tiền), số còn lại nộp vào tài khoản của Quang.

Sau khi nhận tiền, Quang chuyển 2 giao dịch, mỗi giao dịch 499 triệu đồng vào tài khoản tại Công ty CP Chứng khoán FPTS để trả nợ, phần còn lại sử dụng chi tiêu cá nhân.

Cùng ngày, Thao đổi 1,3 tỷ đồng thành tiền mới và giao lại cho Nguyễn Thế Quang (lái xe của bà Lợi). Đến ngày 14/11/2024, số tiền này tiếp tục được chuyển trả lại cho Thao giữ hộ nhưng không có ai đến nhận. Quá trình điều tra, Thao đã tự nguyện giao nộp lại toàn bộ số tiền 1,3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, bà Trần Thị Minh Lộc không biết 7 tỷ đồng chuyển vào tài khoản là tiền do phạm tội mà có nên không đủ căn cứ xử lý.

Tương tự, Phó Đức Anh không biết nguồn gốc số tiền được nhờ chuyển; Nguyễn Thị Thùy Dương không biết số tiền hơn 2,5 tỷ đồng là tiền phạm tội; Nguyễn Đăng Thao cũng không biết 1,3 tỷ đồng nhận được có nguồn gốc bất hợp pháp. Do đó, các cá nhân này không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Đối với bà Nguyễn Thị Bích Lợi, cơ quan điều tra cho biết bà không thừa nhận việc nhận tiền để “chạy” giám định tâm thần cho Phó Đức Nam. Ngoài lời khai của Nguyễn Đăng Quang, không có tài liệu nào khác chứng minh nội dung này, nên chưa đủ căn cứ xử lý.