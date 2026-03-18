Công ty "mắt xích" của Shark Bình trong cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips

Trong kết luận điều tra vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi rửa tiền thông qua Công ty cổ phần Ngân Lượng do ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.

Bị cáo buộc là “mắt xích” rửa tiền của Shark Bình cho Mr Pips

Theo kết luận, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty cổ phần Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex (Forex là sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế; cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỷ giá).

Theo cơ cấu tổ chức tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí.

Ông Đinh Hồng Quân là Tổng giám đốc, Đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính - kế toán do bà Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng.

Được biết, Công ty Ngân Lượng là một trong những “mắt xích” về fintech trong hệ sinh thái NextTeck của Shark Bình. Công ty này được thành lập vào năm 2021, có trụ sở tại Hà Nội. Sản phẩm nổi bật là cổng thanh toán Nganluong.vn. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, nền tảng thanh toán có hàng triệu người dùng, hàng trăm nghìn tài khoản ví hoạt động và lưu lượng thanh toán chiếm hơn 50% thị phần.

Ngân Lượng hoạt động ra sao?

Ghi nhận trên website, Ngân Lượng hoạt động như trung gian thanh toán, chấp nhận đa dạng hình thức từ thẻ quốc tế, ATM, QR, ví điện tử… Công ty này giới thiệu đang có 30.000 đối tác trên 100 quốc gia.

Trước biến cố, Ngân Lượng bất ngờ ghi nhận loạt thay đổi đáng chú ý.

Cụ thể, đầu năm 2024, doanh nghiệp này đăng ký thay đổi vốn điều lệ, giảm mạnh hơn 85%, từ mức gần 370 tỷ đồng xuống chỉ còn hơn 52 tỷ đồng. Song song với việc giảm vốn, công ty cũng thay đổi nhân sự cấp cao khi ông Đinh Hồng Quân (sinh năm 1988) được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật.

Ngân Lượng là công ty chủ chốt của fintech - một trong bốn trụ cột của NextTech (Đồ họa: Tri Túc).

Về kinh doanh, Ngân Lượng từng được biết đến có một thời kỳ hoàng kim trong giai đoạn 2016-2018 với doanh thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng, mang về hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận cho NextTech. Tuy nhiên, mức độ phổ biến của nền tảng Nganluong.vn đã giảm so với trước do phải cạnh tranh gay gắt với các ví điện tử mới nổi trên thị trường và dần trở nên ít được nhắc tới trong nhóm người tiêu dùng phổ thông.

Vào tháng 6/2024, Cục Thuế TP Hà Nội thanh tra và kết luận về hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực thuế tại Ngân Lượng. Kết quả, công ty này bị truy thu và xử phạt tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Uy tín của doanh nghiệp trên cũng bị ảnh hưởng khi tên tuổi công ty xuất hiện trong các vụ việc pháp lý phức tạp. Trong chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ Rikvip, cơ quan chức năng chỉ ra vai trò của các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó liệt kê Ngân Lượng là một trong các cổng thanh toán có liên quan.

Ngoài ra, năm 2023 ví điện tử Ngân Lượng xuất hiện như một phương thức nạp tiền trên sàn forex Exness, một sàn ngoại hối chưa được cấp phép tại Việt Nam. Phía Ngân Lượng sau đó đã phản hồi rằng đây là giao dịch của ví điện tử cá nhân và công ty đã tiến hành khóa tài khoản này để yêu cầu giải trình.

Công ty Ngân Lượng cũng được ví là đơn vị chủ chốt trong hệ sinh thái NextTech. Trước khi Shark Bình vướng lao lý, NextTech cũng đã có sự “tụt” vốn từ 500 tỷ đồng xuống 4,2 tỷ đồng.