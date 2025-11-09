Ngăn chặn nhóm thiếu niên đi “săn mây” ở Tây Ninh

Ngày 9/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an xã Dương Minh Châu ngăn chặn nhóm thiếu niên chưa đủ tuổi lái xe máy tụ tập đi “săn mây” trên địa bàn.

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng CSGT và Công an xã Dương Minh Châu tuần tra trên đường DT790, tuyến đường được người dân phản ánh thường xuyên có nhiều thiếu niên, thanh niên tụ tập lái xe máy độ chế trong thời gian qua.

Một số thiếu niên lái xe máy đi săn mây ở Tây Ninh bị CSGT tạm giữ phương tiện (Công an cung cấp).

Phát hiện lực lượng chức năng, nhiều thanh thiếu niên lái xe máy bỏ chạy tán loạn. CSGT và công an địa phương đã kiểm tra, tạm giữ 17 xe máy, xe điện các loại, đồng thời mời phụ huynh và chủ xe đến làm việc, hoàn tất thủ tục xử lý.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, các hành vi cố tình vi phạm an toàn giao thông, gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm. Đơn vị khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Phòng CSGT cũng cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, nẹt pô, chạy tốc độ cao trên tuyến DT790 nối dài để đi “săn mây” ở các quán cà phê, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và gây mất trật tự tại khu vực.