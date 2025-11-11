Luật sư phân tích hành vi chặn đường phơi thóc khiến người đi đường tử nạn

Liên quan đến vụ án bà V.T.M. (SN 1958, trú xã Yên Khánh), bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra tội Cản trở giao thông đường bộ, cơ quan chức năng đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường nơi bà M. chặn đường phơi thóc lúa khiến người phụ nữ đi xe máy gặp nạn tử vong (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Hà Nội) cho biết, trong vụ việc nêu trên, hành vi phơi rơm thóc trên đường là vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.

"Đây là hành vi cản trở giao thông đường bộ, sự việc gây hậu quả nghiêm trọng chết người thì cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can là có cơ sở", luật sư Cường cho hay.

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết thêm, hành vi phơi thóc lúa, rơm rạ trên đường giao thông gây mất an toàn giao thông, bị nghiêm cấm theo khoản 20, Điều 9, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024.

"Hành vi cản trở giao thông đường bộ, vi phạm Luật Trật tự an toàn giao thông, nếu gây ra tai nạn giao thông hậu quả nghiêm trọng thì người thực hiện hành vi cản trở giao thông đường bộ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư Cường nhấn mạnh.

Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp viện dẫn, theo khoản 1 Điều 261 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi khoản 73 Điều 1 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) quy định, tội Cản trở giao thông đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Các hành vi quy định tại tội Cản trở giao thông đường bộ gồm: Đào, khoan, xẻ, san lấp trái phép công trình giao thông đường bộ; đặt, để, đổ trái phép vật liệu, phế thải, rác thải, vật sắc nhọn, chất gây trơn hoặc chướng ngại vật khác gây cản trở giao thông đường bộ.

Tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá hủy biển báo hiệu, đèn tín hiệu, cọc tiêu, gương cầu, dải phân cách hoặc thiết bị an toàn giao thông đường bộ khác; mở đường giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có dải phân cách; sử dụng trái phép lề đường, hè phố, phần đường xe chạy, hành lang an toàn đường bộ hoặc vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ gây thiệt hại cho người khác.

Các hành vi nêu trên gây hậu quả như: Làm chết người; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, người vi phạm sẽ đối diện các án phạt nêu trên.

TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Ảnh: Thanh Bình).

TS. LS Đặng Văn Cường cho hay, hành vi phạm tội Cản trở giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tới ba năm tù. Ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự tới ba năm tù thì người vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả.

"Ngoài việc xử lý với người vi phạm thì cơ quan chức năng cần tăng cường các giải pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra", luật sư Cường nói.

Ông Cường chia sẻ thêm, phơi rơm thóc trên lòng đường giao thông ở các vùng nông thôn là tập quán lâu đời, tuy nhiên đến nay không còn phù hợp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông nên cơ quan chức năng cần tăng cường các giải pháp tuyên truyền để người dân chấp hành luật lệ an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất những tai nạn tương tự có thể xảy ra.

"Trước đây điều kiện giao thông chưa phát triển, ở các vùng nông thôn chủ yếu tham gia giao thông bằng xe đạp, hoặc các phương tiện thô sơ khác thì việc phơi nông sản trên đường ít xảy ra các tai nạn nguy hiểm. Tuy nhiên, ngày nay hầu hết các mặt đường đều trải nhựa hoặc đổ bê tông, khi phơi rơm hoặc thóc lúa trên đường thì sẽ rất nguy hiểm cho người điều khiển xe mô tô, đặc biệt là khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao", ông Cường nói.

Luật sư Cường nhấn mạnh thêm, phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản hoặc để vật khác trên đường bộ được xem là đặt, để chướng ngại vật, vật cản khác trái phép trên đường bộ. Đây được xem là một trong những hành vi bị nghiêm cấm.

Tuy nhiên, nhiều người do thói quen cũ và thiếu ý thức chấp hành pháp luật nên vẫn thực hiện, thực tế cho thấy các vụ tai nạn đã xảy ra giống như vụ việc của bà V.T.M., trú tại xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình mà cơ quan chức năng đã khởi tố hình sự để điều tra làm rõ.