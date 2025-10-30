CSGT phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy khi xử lý vi phạm giao thông
(Dân trí) - Trong quá trình phối hợp tuần tra, xử lý vi phạm trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), Tổ công tác CSGT và Công an phường Ngọc Hà đã phát hiện, khống chế một nam thanh niên có hành vi tàng trữ ma túy.
Ngày 30/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 13h ngày 29/10, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 do Trung tá Nguyễn Văn Hải làm tổ trưởng, phối hợp với Công an phường Ngọc Hà làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm trên các tuyến Thụy Khuê - Hoàng Hoa Thám - Cầu Giấy.
Theo cảnh sát, khi tổ công tác lập chốt xử lý tại khu vực trước số 1 đường Cầu Giấy, phường Giảng Võ, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 27Z1-426.xx, phía sau xe chở theo một người khác có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi quần bên trái của người ngồi sau xe máy nêu trên có 1 túi nilon chứa 2 gói giấy bạc màu trắng. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng ngồi sau khai tên là T.V.H. (SN 1995, quê Điện Biên), người điều khiển xe máy là Q.V.B. (SN 1997, quê Điện Biên).
Nhà chức trách cho biết, H. đã thừa nhận trong 2 gói giấy bạc là heroin vừa mua về để sử dụng. Tổ công tác sau đó đã bàn giao người, tang vật và phương tiện cho Công an phường Giảng Võ để tiếp tục làm rõ vụ việc.
Sáng 30/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 29/10, lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn từ 19h30 đến 23h. Theo đó, cảnh sát đã kiểm soát hơn 47.800 tài xế, qua đó phát hiện và lập biên bản hơn 1.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Cục CSGT cho biết phân tích về độ tuổi vi phạm cho thấy, người dưới 18 tuổi có 34 trường hợp (chiếm 1,7,3%); từ 18 đến 35 tuổi có 561 trường hợp (chiếm 28,56%); từ 36 đến 55 tuổi có 1.155 trường hợp (chiếm 58,80%); trên 55 tuổi có 214 trường hợp (chiếm 10,89%). Ngoài ra còn có 6 phụ nữ vi phạm nồng độ cồn.