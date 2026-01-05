Nghi án người đàn ông bị đánh đập rồi dìm xuống ao đến tử vong

Sáng 5/1, thông tin từ UBND xã Ea Na (tỉnh Đắk Lắk) trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 4/1, người dân phát hiện thi thể của nạn nhân dưới ao nghi bị giết nên trình báo Công an xã Ea Na.

Thi thể người đàn ông được phát hiện dưới ao nước (Ảnh: Cắt từ clip).

Nạn nhân là anh Y.B.N. (40 tuổi, trú tại buôn Mblớt, xã Ea Na).

Anh N. nghi bị người trú cùng buôn dùng đá tấn công rồi dìm xuống ao khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm đã nhanh chóng bỏ trốn.

Công an xã Ea Na đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk truy tìm nghi phạm trong vụ án.