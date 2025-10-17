Tội ác của gã con rể cũ sát hại em vợ và mẹ vợ vì đòi tiền không thành

Năm 2016, tại phố Lý Bôn, phường Trần Lãm, TP Thái Bình cũ (nay là phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên), xảy ra vụ án mạng khiến người dân vô cùng bức xúc. Chỉ vì cho rằng em gái vợ cũ vay 10 triệu đồng, mà gã con rể cũ đã nhẫn tâm cầm dao sát hại em vợ và mẹ vợ cũ.

Gã con rể cũ mất nhân tính

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h ngày 11/8/2016, tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình cũ đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm nói trên, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1972), trú tại thôn Trung Hòa, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ, đến nhà chị B.T.H. (SN 1978), đang sinh sống ở số nhà 613, phố Lý Bôn, TP Thái Bình cũ, để đòi món nợ mà Tuấn cho rằng vợ cũ của mình cho chị B.T.H. vay.

Trong khi đòi tiền, giữa Tuấn và chị H. xảy ra mâu thuẫn với nhau. Tuấn đã dùng dao nhọn (loại dao bầu) mang theo đâm chị H. tử vong ngay trong nhà.

Thấy chị H. bị sát hại, bà N.T.T. (SN 1952, mẹ đẻ chị H.), chạy ra bị Tuấn đâm vào người. Bà T. cố vùng vẫy chạy ra ngoài tri hô, thì bị Tuấn đuổi theo dùng dao đâm bà T. tử vong trên vỉa hè.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng vào năm 2016 (Ảnh: Minh Tuyến).

Gây án xong, Tuấn vứt dao xuống vỉa hè và đi bộ dọc tuyến đường Lý Bôn thì bị người dân vây bắt. Bức xúc trước hành vi vô nhân tính của nghi phạm, nhiều người dân không kiềm chế đã lao vào đánh Tuấn, sau đó được can ngăn nên người dân mới dừng lại. Đối tượng ngay sau đó đã được đưa về trụ sở công an lấy lời khai.

Khi vụ án xảy ra, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng bởi ai cũng bất ngờ vì Tuấn từng là con rể trong gia đình lại có thể xuống tay sát hại mẹ vợ và em vợ một cách tàn độc như thế.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Thái Bình cũ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cũ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án.

Sát hại em vợ, mẹ vợ cũ vì không đòi được tiền

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tuấn thành khẩn khai báo tội ác mà mình đã gây ra. Tuấn trình bày, do hoàn cảnh khó khăn, nên hai vợ chồng Tuấn thống nhất để vợ Tuấn là chị Bùi Thị Hương đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan.

Để chị Hương đi xuất khẩu lao động, gia đình chị phải chuẩn bị hơn 20 triệu đồng chi phí. Chị Hương vay em gái mình là chị B.T.H. 10 triệu đồng.

Sau một thời gian đi làm, chị Hương có gửi tiền về cho bố chồng là ông N.V.H. và nhờ ông H. trả lại cho vợ chồng chị B.T.H., 10 triệu đồng vay trước đó. Tuy nhiên, Tuấn luôn nghĩ rằng vợ chồng em gái vợ vay tiền của vợ mình.

Sau khi chị Hương đi xuất khẩu lao động về, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc Tuấn và chị Hương ly hôn vào năm 2006. Sau ly hôn, Tuấn vào miền Nam lập nghiệp được một thời gian rồi quay về quê ở cùng bố mẹ đẻ ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn bị bắt giữ sau khi gây án vào năm 2016 (Ảnh: Minh Tuyến).

Trở về quê hương, Tuấn không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên lang thang. Đặc biệt, Tuấn luôn cho rằng số tiền 10 triệu đồng mà chị Hương gửi về trả nợ cho em gái mình là vợ mình cho em gái vay nên Tuấn nhiều lần đến đòi.

Nhiều lần không đòi được số tiền trên, Tuấn đã buông lời đe doạ chị H. Sáng 10/8/2016, Tuấn đi bộ ra chợ Bồng, thuộc xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ, mua một con dao bầu dài 25cm. Tuấn đi nhờ xe máy của một người trong xã lên TP Thái Bình đi lang thang. Đến đêm, Tuấn ngủ lại trên ghế đá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, đến sáng 11/8/2016, Tuấn ra vườn hoa TP Thái Bình đánh cờ.

Đến 14h cùng ngày, Tuấn đi bộ đến gần nhà chị B.T.H., uống nước chè, khoảng 15h, khi thấy chồng chị H. ra khỏi nhà, Tuấn xông vào nhà chị H. đòi tiền, rồi ra tay sát hại chị H. và mẹ chị H..

Với tội ác mà Tuấn gây ra, ngày 18/1/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn, mức án tử hình.