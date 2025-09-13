Lời khai của nghi phạm gây thảm án khiến 4 người thương vong

Trưa 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk lấy lời khai ban đầu của nghi phạm trong vụ thảm sát khiến 4 người thương vong, xảy ra tại địa bàn phường Thành Nhất.

Nghi phạm gây án là Nguyễn Đại Nam Thuận (37 tuổi), trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Trương Nguyễn).

Tại cơ quan công an, bước đầu Thuận đã khai rõ quá trình phạm tội của mình. Nghi phạm cho biết trong nhiều năm chung sống với chị N.T.K.H. (33 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), đôi bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, đánh nhau nên rất căng thẳng.

Thuận khai thêm rằng do ghen tuông cùng với việc bị phía gia đình chị H. coi thường, mẹ chị H. không cho ở chung nhà nên bức xúc, muốn tìm cách trả thù và gây nên vụ thảm sát kinh hoàng.

Theo trích xuất camera an ninh, khoảng 0h45 cùng ngày, Thuận đến trước cổng nhà gọi chị H.. Thời điểm này, anh B.V.N. (23 tuổi, em chị H.) mới lái taxi về nhà để nghỉ ngơi, nghe tiếng kêu nên ra mở cửa.

Lập tức, Thuận dùng búa đập nhiều nhát vào người của anh N. và rút dao mang theo tấn công liên tiếp, kéo nạn nhân ra đường.

Tiếp đó, Thuận xách dao xông vào nhà chém chị H. cùng bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thuận cũng chém cháu T.T.P. (13 tuổi, con trai riêng của chị H.) bị thương nặng, nhưng nạn nhân trèo qua tường qua được nhà hàng xóm nên may mắn thoát chết.

Nghi phạm Nguyễn Đại Nam Thuận đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng của phụ nữ để bỏ trốn nhưng đã bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi gây nên vụ thảm sát, Thuận mặc áo chống nắng của phụ nữ, đeo khẩu trang và di chuyển bằng xe máy để tẩu thoát.

Khoảng 8h30 cùng ngày, Thuận bị cơ quan công an bắt giữ.

Hàng xóm của chị H. cho rằng đã nhiều lần chứng kiến mâu thuẫn cãi vã, đánh nhau giữa chị H. và Thuận.

Thuận và chị H. chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không kết hôn và có chung với nhau một người con gái 3 tuổi. Thời điểm xảy ra vụ án, Thuận xuống tay với 4 người trong gia đình chị H. nhưng không ra tay với con chung.