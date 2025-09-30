Lái ô tô 7 chỗ đi trộm nửa tấn sầu riêng

Ngày 30/9, Công an phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk, cho hay đơn vị đã phối hợp với Công an phường Buôn Hồ mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng trộm cắp sầu riêng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Cư Bao phát hiện có 2 đối tượng lạ, không phải người địa phương, thường xuyên di chuyển đến các vườn sầu riêng của người dân trên địa bàn vào ban đêm nghi để trộm cắp.

Các đối tượng trộm cắp sầu riêng bị bắt quả tang (Ảnh: Công an phường Cư Bao).

Nhận thấy các đối tượng thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động, Công an phường Cư Bao phối hợp Công an phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, tổ chức tuần tra, mật phục tại khu vực các rẫy sầu riêng.

Khoảng 2h cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Mến (33 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long) và Trần Bách Quí (38 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ), có hành vi trộm cắp khoảng 500kg sầu riêng tại rẫy thuộc địa bàn phường Buôn Hồ.

Các đối tượng sử dụng ô tô 7 chỗ làm phương tiện để trộm cắp (Ảnh: Công an phường Cư Bao).

Công an phường Cư Bao khuyến cáo người dân trồng cây sầu riêng trên địa bàn tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự bảo vệ tài sản. Các hộ trồng sầu riêng gần nhau cần phối hợp lập các tổ tự quản, chốt ở các lối ra, lối vào khu vực vườn rẫy để canh gác, bảo vệ tài sản.

Bên cạnh đó, công an đề nghị người dân nên kiểm tra, chỉnh sửa hàng rào xung quanh rẫy, thắp điện vào ban đêm để trông coi, lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát… tránh để sơ hở cho các đối tượng lợi dụng đột nhập trộm cắp.