Xử lý người đăng tải thông tin "nhuộm tóc ra đường phạt 10 củ"

Ngày 30/9, thông tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã mời một chủ tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội đến làm việc.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Buôn Ma Thuột phát hiện tài khoản Facebook cá nhân tên “Dương V.” đăng tải nội dung: “Luật gì giờ nhuộm tóc ra đường phạt 10 củ. Chuyến này tao đi làm gái”.

Người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật bị cơ quan công an xử lý theo quy định (Ảnh: Công an phường Buôn Ma Thuột).

Trong phần bình luận, tài khoản này có sử dụng hình ảnh một lãnh đạo ngành công an được cắt từ video không rõ nguồn gốc để dẫn chứng cho thông tin sai lệch của mình.

Cơ quan công an xác định, tài khoản này do bà D.Q.V. (trú tại phường Buôn Ma Thuột) quản lý, sử dụng.

Nội dung bà V. đăng tải được cơ quan chức năng xác định là sai sự thật, bịa đặt, dễ gây hiểu nhầm trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến uy tín cơ quan quản lý nhà nước, tạo môi trường thông tin không lành mạnh trên mạng xã hội.

Công an phường Buôn Ma Thuột phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk, mời chủ tài khoản lên làm việc, để lập biên bản, xử lý bà D.Q.V. theo quy định.

Tại buổi làm việc, bà V. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, cam kết gỡ bỏ bài viết, đính chính và xin lỗi công khai.

Công an phường Buôn Ma Thuột khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.