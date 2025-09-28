Xe biển xanh sang đường ẩu suýt gây tai nạn: Phạt tài xế gần 20 triệu đồng

Tối 28/9, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã vào cuộc xử lý đối với tài xế điều khiển ô tô biển xanh bị người dân phản ánh đã chạy ngược chiều, suýt gây tai nạn giao thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, xác định được người điều khiển ô tô biển xanh có hành vi vượt ẩu.

Ô tô biển xanh thuộc quản lý của một đơn vị tại địa bàn xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk.

Ô tô biển xanh được xác định đi ngược chiều và suýt gây tai nạn cho phương tiện khác (Ảnh: Cắt từ clip).

Tài xế lái ô tô biển xanh được xác định đã đi vào đường có biển báo "cấm đi ngược chiều" và chưa xảy ra va chạm giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, lập biên bản xử phạt tài xế 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Riêng đối với tài xế điều khiển ô tô biển xanh, theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, căn cứ điều 72, luật Xử lý vi phạm hành chính, đơn vị sẽ không cung cấp danh tính người vi phạm.

Như Dân trí thông tin, trưa 27/9, anh C.Q.L. điều khiển ô tô đi du lịch tại tỉnh Đắk Lắk. Khi di chuyển đến đường Hùng Vương đoạn qua phường Phú Yên, một ô tô mang biển kiểm soát màu xanh 78A-006.xx bất ngờ rẽ phải, băng qua đường đột ngột.

Trước sự việc, anh L. phải phanh gấp khiến đồ đạc trong xe văng về phía trước. Ô tô do anh L. điều khiển kịp dừng lại chỉ cách xe biển xanh chưa đầy 1m. Sau vụ việc, phương tiện mang biển xanh nhanh chóng rời đi.

Cho rằng ô tô biển xanh sang đường ẩu, suýt gây tai nạn nhưng không xuống xe hỏi thăm tình hình mà rời đi luôn, anh L. đã trích xuất clip từ camera giám sát hành trình gửi đến cơ quan chức năng đề nghị xử lý.