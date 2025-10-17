Hai đối tượng dùng ô tô truy đuổi, ép xe tuần tra của CSGT

Ngày 17/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt khẩn cấp Lương Ngọc Thạch (SN 1973) và Lê Hữu Quang (SN 1982) cùng tại xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, chiều 15/10, Thạch điều khiển ô tô bán tải biển kiểm soát 93C-169.xx, chở theo Quang, lưu thông trên quốc lộ 19 hướng từ phường An Khê đi phường An Nhơn.

Hiện trường xảy ra sự việc (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Khi đến vị trí cầu suối Vối, phường An Khê, Thạch thấy ô tô biển kiểm soát 81A-003.xx của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang đậu bên đường. Bên cạnh, một chiến sỹ CSGT đang dừng xe để nghe điện thoại từ cấp trên.

Thấy vậy, Thạch xuống xe, dùng điện thoại di động để quay CSGT nêu trên. Sau khi nghe điện thoại xong, chiến sỹ CSGT điều khiển ô tô đến Trung tâm Y tế An Khê để xác minh tình trạng và nhân thân của một người dân bị tai nạn.

Thạch cũng điều khiển ô tô chở Quang đuổi theo xe của CSGT. Hai đối tượng liên tục gây sự, dùng ô tô chặn đầu xe của lực lượng chức năng, kèm theo lời lẽ lăng mạ.

Các đối tượng còn sử dụng điện thoại quay video phát tán trên mạng xã hội. Thời điểm này, mật độ phương tiện khá đông nên việc truy đuổi, chặn xe của 2 đối tượng khiến giao thông bị ùn tắc trong thời gian dài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt khẩn cấp Lương Ngọc Thạch và Lê Hữu Quang (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Nhận được tin báo, Công an phường An Khê nhanh chóng đến hiện trường. Trước hành vi của 2 người đàn ông, lực lượng công an đã khống chế, lập biên bản sự việc và đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Thạch và Quang đã thừa nhận hành vi cản trở lực lượng chức năng thi hành công vụ.

Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của 2 đối tượng nêu trên.