Xử phạt tài xế xe khách vượt ẩu trên đèo An Khê

Ngày 9/9, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã làm việc, lập biên bản và ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng vi phạm hành chính đối với tài xế Bùi Quang Minh (SN 1984, trú tại tỉnh Đắk Lắk), người có hành vi vượt xe trái luật trên đèo An Khê vào trưa 1/9.

Ngoài chịu mức phạt nói trên, tài xế cũng đã bị Công ty TNHH Chín Nghĩa (trụ sở ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) kỷ luật với hình thức đình chỉ công việc.

Tài xế Bùi Quang Minh làm việc với cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua làm việc, tài xế Minh đã thừa nhận đã điều khiển xe khách biển kiểm soát 76B-013.34 vượt xe trái quy định trên đèo. Sau khi được phân tích mức độ nguy hiểm của hành vi, tài xế Minh đã nhận thức rõ vấn đề, tự nguyện viết đơn cam kết không tái phạm.

Như Dân trí đã phản ánh, ngày 3/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận phản ánh của người dân về việc xe khách biển kiểm soát 76B-013.34 của Công ty TNHH Chín Nghĩa vượt ẩu trên quốc lộ 19, đoạn qua đèo An Khê. Hành vi này được camera hành trình của một ô tô đi ngược chiều ghi lại.

Theo clip người dân cung cấp, ngay đoạn cua trên đèo nhưng tài xế xe khách điều khiển phương tiện vượt một xe tải đi cùng chiều, khiến cả xe hai phương tiện phải phanh gấp để tránh xảy ra va chạm.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai nhận định xe khách trên có dấu hiệu vi phạm vượt xe trong trường hợp cấm vượt.