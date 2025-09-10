Cảnh sát giao thông lái xe tuần tra "mở đường" đưa sản phụ đi cấp cứu
(Dân trí) - Thấy thời tiết sương mù dày đặc, lực lượng Cảnh sát giao thông Gia Lai đã dùng xe tuần tra, hỗ trợ dẫn đường để ô tô chở sản phụ bị vỡ ối nhanh chóng đến bệnh viện cấp cứu.
Trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông đi ô tô ghé chốt giao thông trên quốc lộ 14, tỉnh Gia Lai nhờ lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường, giúp đưa vợ khẩn trương đến bệnh viện cấp cứu.
Ngày 10/9, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết sự việc trên xảy ra vào khoảng 23h ngày 6/9.
Thời điểm đó, sương mù dọc tuyến quốc lộ 14 dày đặc, tầm nhìn hạn chế, ô tô đi từ hướng Đắk Lắk đi tỉnh Gia Lai, chở theo sản phụ Hoàng Thị Thu Hà (SN 1992, trú tại xã Ia Pia, Gia Lai) sắp sinh đã tiếp cận tổ công tác cảnh sát giao thông nhờ sự giúp đỡ.
Tài xế cho biết sản phụ đã vỡ ối, đang trong tình trạng nguy hiểm cho mẹ và bé nên cần đến cơ sở y tế để cấp cứu gấp. Tuy nhiên, do thời tiết sương mù, hạn chế tầm nhìn nên xe không thể đi nhanh.
Thấy vậy, lực lượng cảnh sát giao thông đã lái xe tuần tra hỗ trợ dẫn đường đưa sản phụ đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu, với quãng đường hơn 50km.
Tại bệnh viện, sản phụ đã được cấp cứu và sinh thành công một bé gái, mang đến niềm vui cho gia đình và các lực lượng hỗ trợ.