Cảnh sát giao thông lái xe tuần tra "mở đường" đưa sản phụ đi cấp cứu

Trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông đi ô tô ghé chốt giao thông trên quốc lộ 14, tỉnh Gia Lai nhờ lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường, giúp đưa vợ khẩn trương đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 10/9, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết sự việc trên xảy ra vào khoảng 23h ngày 6/9.

Lực lượng cảnh sát giao thông dùng xe tuần tra dẫn đường cho sản phụ đi cấp cứu (Ảnh: Chí Anh).

Thời điểm đó, sương mù dọc tuyến quốc lộ 14 dày đặc, tầm nhìn hạn chế, ô tô đi từ hướng Đắk Lắk đi tỉnh Gia Lai, chở theo sản phụ Hoàng Thị Thu Hà (SN 1992, trú tại xã Ia Pia, Gia Lai) sắp sinh đã tiếp cận tổ công tác cảnh sát giao thông nhờ sự giúp đỡ.

Tài xế cho biết sản phụ đã vỡ ối, đang trong tình trạng nguy hiểm cho mẹ và bé nên cần đến cơ sở y tế để cấp cứu gấp. Tuy nhiên, do thời tiết sương mù, hạn chế tầm nhìn nên xe không thể đi nhanh.

Sản phụ Hà tới bệnh viện và sinh thành công bé gái (Ảnh: Chí Anh).

Thấy vậy, lực lượng cảnh sát giao thông đã lái xe tuần tra hỗ trợ dẫn đường đưa sản phụ đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu, với quãng đường hơn 50km.

Tại bệnh viện, sản phụ đã được cấp cứu và sinh thành công một bé gái, mang đến niềm vui cho gia đình và các lực lượng hỗ trợ.