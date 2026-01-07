Khởi tố nam thanh niên chế tạo pháo hoa nổ tại nhà riêng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố Nguyễn Tuấn Anh (SN 1996, thôn Bàng Mới, xã Tam Hồng, Phú Thọ) về tội Sản xuất hàng cấm.

Cuối tháng 12/2025 tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Nguyễn Tuấn Anh điều khiển xe máy chở thùng carton có chứa 27 vật thể hình trứng (8,5kg), bên ngoài được quấn băng dính màu nâu, có tem chữ nước ngoài.

Tuấn Anh khai nhận đây là pháo hoa nổ tự chế, đang trên đường mang đi bán cho khách. Kiểm tra nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 143 quả pháo các loại cùng nhiều nguyên liệu dạng bột, dây dẫn và các công cụ phục vụ sản xuất pháo.

Pháo hoa nổ và pháo nổ hoàn chỉnh do Nguyễn Tuấn Anh chế tạo tại nhà riêng (Ảnh: Công an cung cấp).

Do muốn sản xuất pháo để bán kiếm lời, nam thanh niên tìm mua các nguyên liệu như thuốc phóng, hạt màu, dây dẫn (cháy chậm, cháy nhanh), vỏ giấy… thông qua các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.

Đối tượng này tự học cách chế tạo pháo theo các hướng dẫn trên mạng để tạo thành pháo hoa nổ, pháo nổ hoàn chỉnh.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. Pháo hoa nổ là hàng cấm, mọi hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép pháo hoa nổ đều bị xử lý nghiêm.