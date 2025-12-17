Thu giữ 79kg pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất

Ngày 17/12, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến quốc lộ 10A, đoạn qua thôn Tân Đệ, xã Tân Thuận, Công an xã Tân Thuận phối hợp với Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 17A-565.80 dừng, đỗ ven đường có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, làm việc với người điều khiển phương tiện là Phạm Duy Thành (SN 1990), trú tại xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình kiểm tra, Thành tự giác giao nộp 2 thùng chứa các vật hình hộp, ghi chữ nước ngoài, có tổng khối lượng khoảng 48kg. Thành khai nhận các vật hình hộp trên là pháo hoa nổ, loại 49 quả. Thành vừa mua lại để bán kiếm lời.

Cơ quan công an đã thu giữ tổng số 79kg pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Đấu tranh mở rộng vụ việc, Công an xã Tân Thuận phối hợp với Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra xác định Trần Bá Chuyền (SN 1979), trú tại thôn Kiên Tràng, xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ và Hoàng Văn Đức (SN 2000), trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ là các đối tượng liên quan đến việc mua bán số pháo trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ thêm của Đức một thùng chứa các vật hình hộp ghi chữ nước ngoài, nghi là pháo hoa nổ, loại 49 quả, tổng khối lượng khoảng 31kg.

Công an xã Tân Thuận đã thu giữ tổng số 79kg vật hình hộp nghi là pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất.

Vụ việc đang được Công an xã Tân Thuận phối hợp với Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.