Gần Tết, xuất hiện tình trạng trà trộn, làm giả pháo hoa của Bộ Quốc phòng

Sáng 24/12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06 Công an thành phố Hà Nội) tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh pháo hoa của Bộ Quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Theo Phòng PC06, từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/11, các đơn vị thuộc Công an thành phố đã điều tra, khám phá 166 vụ việc, phát hiện 200 đối tượng có hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo; thu giữ hơn 1.500kg pháo; hơn 56kg thuốc pháo; hơn 1.300 quả, hộp, ống pháo.

Riêng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 15/12 đến nay, trên địa bàn thành phố đã phát hiện, bắt giữ 18 vụ, 33 đối tượng, thu giữ gần 700kg pháo nổ.

Đại diện cơ sở kinh doanh pháo hoa trên địa bàn thành phố ký cam kết (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng PC06 cho hay, trong số vụ việc vi phạm pháp luật về pháo, đang nổi lên tình trạng các đối tượng lợi dụng pháo hoa của Bộ Quốc phòng sản xuất để làm giả, trà trộn bán cho người dân có nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh đó, việc kinh doanh pháo hoa của Bộ Quốc phòng sản xuất còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, một số địa điểm kinh doanh pháo hoa chưa bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy; nhật ký bán hàng, hóa đơn bán lẻ ghi chưa đầy đủ thông tin người mua hàng theo đúng quy định; có tình trạng bán chênh lệch, bán giá cao hơn so với giá niêm yết…

Thời gian tới, Phòng PC06 Công an Hà Nội sẽ phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy, UBND phường, xã, công an cơ sở tổ chức kiểm tra định kỳ, hậu kiểm đánh giá các điều kiện an ninh trật tự, PCCC đối với các tất cả các cơ sở kinh doanh các loại pháo hoa trong diện quản lý...

Tại hội nghị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tổ chức cho người bán hàng, đại diện cơ sở kinh doanh pháo hoa trên địa bàn thành phố ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh pháo hoa.