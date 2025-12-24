Công an Hưng Yên cảnh báo lừa đảo mua bán pháo hoa trên mạng

Ngày 24/12, Công an tỉnh Hưng Yên phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo mua bán pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất trên không gian mạng.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, trên Facebook, Zalo, TikTok xuất hiện nhiều Fanpage, bài viết rao bán pháo hoa “chính hãng” với giá thấp. Các đối tượng lợi dụng nhu cầu mua pháo hoa phục vụ dịp lễ, Tết năm 2026 để thực hiện hành vi lừa đảo.

Một số Fanpage, bài viết có nội dung rao bán các loại pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất trên mạng xã hội Facebook (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên).

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, các đối tượng thường đưa ra lý do không mất chi phí thuê mặt bằng, nhập số lượng lớn nên được ưu đãi giá, thậm chí còn cam kết pháo hoa có nguồn gốc rõ ràng, giấy tờ đầy đủ, kèm hình ảnh sản phẩm và hóa đơn để tạo lòng tin.

Ban đầu, việc mua bán được thực hiện thuận lợi nhằm kích thích người dân đặt mua số lượng lớn. Sau đó, các đối tượng lừa tiền đặt cọc hoặc giao pháo hoa giả, pháo hoa có nguồn gốc nước ngoài chưa được kiểm định, cấp phép.

Công an tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, chỉ các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới được phép kinh doanh pháo hoa và phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các hình thức rao bán pháo hoa trên mạng xã hội, đồng thời kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.