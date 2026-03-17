Khởi tố giám đốc công ty chỉ đạo "rút ruột" dây cáp điện

Ngày 17/3, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Liên, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nguyễn Liên, trụ sở tại phường Buôn Ma Thuột về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo điều tra ban đầu, sáng 26/11/2025, một tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 47C-340.xx do ông N.T.C. (50 tuổi, trú tại phường Thành Nhất) điều khiển đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn tỉnh này.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Liên (áo đen) bị khởi tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 4 cuộn dây cáp đồng (loại cáp điện). Thời điểm này, ông C. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tài liệu chứng nhận hợp quy về chất lượng của hàng hóa.

Khai nhận với công an, ông C. thừa nhận toàn bộ số hàng hóa trên là của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nguyễn Liên sản xuất và ông C. vận chuyển để giao cho khách theo chỉ đạo của ông Liên.

Khám xét kho sản xuất công ty này tại phường Buôn Ma Thuột, cơ quan chức năng phát hiện 47 cuộn dây cáp điện lõi đồng, 21 cuộn dây cáp điện lõi nhôm chưa qua sử dụng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, tháng 6/2025, Liên thành lập công ty với ngành nghề kinh doanh là sản xuất dây cáp điện, sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại. Quá trình sản xuất dây cáp điện bán ra thị trường, ông Liên không thực hiện đăng ký chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm.

Để cạnh tranh về giá thành, Liên nảy sinh ý định làm giả dây cáp điện. Liên yêu cầu nhân viên cắt giảm số lượng sợi dây đồng, sợi dây nhôm trong từng lõi dây cáp điện. Sau đó, công ty sử dụng máy in phun mực điện tử để in thông số tiết diện trên dây cáp điện có phần lõi cao hơn thực tế để dễ dàng bán ra thị trường kiếm lời.