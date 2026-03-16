Công an truy tìm người đàn ông có hành động lạ ở tiệm vàng

Ngày 16/3, thông tin từ Công an xã Sông Hinh (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đang trong quá trình xác minh vụ việc người đàn ông có nhiều biểu hiện lạ tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Công an xã Sông Hinh đã phát đi thông báo truy tìm người đàn ông có liên quan vụ việc. Nghi phạm có đặc điểm cao 1,70-1,75m, mặc quần jean màu xám, áo khoác đen, mang giày đen, đeo găng tay, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu (phía trên có gắn đèn pin) và đeo khẩu trang.

Người đàn ông có biểu hiện lạ ở tiệm vàng khiến chủ tiệm sợ hãi (Ảnh: Cắt từ clip).

Bên cạnh đó, người này còn mang ba lô màu đen và điều khiển chiếc xe máy không gắn biển số.

Để phục vụ công tác xác minh, Công an xã Sông Hinh đề nghị công an các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thông báo rộng rãi đến người dân tại địa phương và đề nghị nếu phát hiện người này, nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an.

Theo một nguồn tin, phương tiện nghi phạm để lại hiện trường là của một người dân đi làm rẫy, dựng ở ven đường, bị lấy cắp.

Chiếc xe máy mà người đàn ông để lại tại hiện trường (Ảnh: Công an xã Sông Hinh).

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 4/3, người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm, mặt bịt kín bước vào một tiệm vàng tại địa bàn xã Sông Hinh. Thời điểm này, bên trong tiệm vàng có một khách hàng và chủ tiệm đang trao đổi. Khi vào bên trong, người đàn ông ném ba lô lên quầy, chỉ tay vào mặt chủ tiệm và có nhiều biểu hiện bất thường.

Do sợ hãi, vị khách liền chạy vào trong nhà để trốn, còn nữ chủ tiệm tri hô lớn để người dân xung quanh ứng cứu. Vụ việc không gây mất mát tài sản nhưng khiến chủ tiệm vàng hoảng sợ. Sau đó, người đàn ông nhanh chóng rời khỏi hiện trường.