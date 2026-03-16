Kịch bản lừa đảo tinh vi ẩn sau những tài khoản ảnh phụ nữ quyến rũ

Ngày 16/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục xác minh vụ án Cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Vụ án không chỉ xảy ra ở Quảng Trị mà còn liên quan đến các địa phương khác trong nước và cả nước ngoài.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, đầu năm 2024 đến nay, tổ chức tội phạm có trụ sở tại Campuchia do nhóm người Trung Quốc cầm đầu đã móc nối với các đối tượng người Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội.

Một số đối tượng liên quan đến vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị).

Các đối tượng sử dụng Zalo không chính chủ (có ảnh đại diện là phụ nữ quyến rũ) tiếp cận, tương tác với bị hại là nam giới người Việt Nam, đưa ra thông tin phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm, muốn làm quen, tâm sự.

Sau thời gian nhắn tin hỏi han, thể hiện tình cảm trên Zalo, khi bị hại đã tin tưởng, có cảm tình, các đối tượng rủ rê gọi điện có hình ảnh (video call) để thực hiện hành vi tình dục qua mạng, rồi lưu lại hình ảnh khỏa thân của bị hại.

Từ những hình ảnh “nhạy cảm” thu thập được, nhóm đối tượng sử dụng để khống chế, đe dọa nạn nhân nhằm cưỡng đoạt tài sản. Có những nạn nhân bị cưỡng đoạt số tiền lớn, buộc phải đáp ứng mọi yêu cầu của chúng trong thời gian dài do sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án thuộc Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành đấu tranh, bắt giữ đối tượng liên quan, dần làm rõ từng mắt xích, điểm mấu chốt để phá án.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 29 đối tượng về tội Cưỡng đoạt tài sản và 1 đối tượng tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị cá nhân đã bị các đối tượng cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn nêu trên gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng để phục vụ điều tra, theo địa chỉ số 01 đường Hùng Vương, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại liên hệ 0943.114.678, gặp Trung tá Trần Cao Cường, điều tra viên thụ lý chính.