Khởi tố chủ cơ sở dùng hàn the làm chả bò

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố Nguyễn Út (SN 1967), chủ cơ sở kinh doanh giò chả ở khu phố 2, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, Công an phường Đông Hà kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Út phát hiện chả bò dương tính với hàn the (chất cấm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm).

Chả bò (Ảnh minh họa: Nhật Anh).

Bên cạnh bị khởi tố, ông Nguyễn Út cũng bị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng về hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Vụ việc tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định pháp luật.