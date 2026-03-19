Tài xế đăng clip có nhạc sĩ Minh Khang lên mạng có vi phạm quyền riêng tư?

Sau một tuần xảy ra sự việc, sáng 18/3, nhạc sĩ Minh Khang đã chính thức lên tiếng, xác nhận anh là vị khách đi xe công nghệ trong clip lan truyền những ngày qua. Nam nhạc sĩ cho rằng hôm xảy ra sự việc đã uống nhiều rượu, không kiểm soát được lời nói, dẫn đến phát ngôn khiếm nhã và gửi lời xin lỗi tài xế Grab.

Phía nam tài xế cho biết, anh bị hành khách gửi phản ánh đến hãng Grab về việc đăng tải video lên mạng. Theo thông báo từ nền tảng, tài xế này bị khóa tài khoản vĩnh viễn do vi phạm quy định liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.

Nhạc sĩ Minh Khang tranh cãi với tài xế công nghệ (Video: Công Triệu).

Sử dụng hình ảnh cá nhân người khác như thế nào?

Liên quan vụ việc, trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Nguyễn Hùng Quân (thuộc Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, hành vi sử dụng lời lẽ văng tục, xúc phạm, đe dọa người khác của nhạc sĩ Minh Khang chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác, với mức phạt 3-4 triệu đồng.

Theo luật sư Quân, việc tài xế đăng tải clip lên mạng xã hội cũng tiềm ẩn rủi ro pháp lý, bởi pháp luật bảo vệ quyền về hình ảnh và đời sống riêng tư của cá nhân.

Cụ thể, Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Trường hợp sử dụng hình ảnh vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

Ngoài ra, khoản 4 Điều 7 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 nghiêm cấm hành vi xử lý dữ liệu cá nhân trái quy định. Vì vậy, việc tự ý quay phim, đăng tải clip khi chưa có sự đồng ý của hành khách có thể bị xem là vi phạm pháp luật. Ngay cả khi người đăng tải cho rằng mục đích chỉ nhằm phản ánh sự việc hoặc thái độ thiếu chuẩn mực của hành khách, điều này vẫn không loại trừ trách nhiệm pháp lý nếu nội dung công khai xâm phạm quyền cá nhân.

Từ vụ việc trên, luật sư Quân khuyến nghị khi xảy ra mâu thuẫn, tài xế và hành khách cần giữ bình tĩnh để xử lý tình huống, tránh thiếu kiềm chế dẫn đến lời nói, hành động vượt quá giới hạn pháp luật, gây rủi ro pháp lý hoặc bị xử lý kỷ luật nội bộ.

Đối với tài xế, khi phát sinh mâu thuẫn hoặc tranh chấp, cần chủ động thu thập dữ liệu làm chứng cứ và giải quyết theo đúng quy trình do nền tảng khuyến cáo, hoặc trình báo sự việc đến cơ quan chức năng gần nhất.

Xử lý theo thỏa thuận dân sự giữa hai bên

Trong ngày 18/3, đại diện truyền thông của Grab Việt Nam đã có phản hồi liên quan đến vụ việc. Theo đơn vị này, đối tác tài xế đã thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của hành khách cho mục đích cá nhân ngoài mục đích đón khách và thực hiện dịch vụ. Hành vi này đã vi phạm Bộ quy tắc ứng xử mà đối tác tài xế đã cam kết thực hiện, Chính sách bảo mật của Grab và quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đến ngày 16/3, khi sự việc vẫn không được hợp tác xử lý, căn cứ vào Bộ quy tắc ứng xử, đơn vị đã phải ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng Grab đối với tài xế này.

Ở góc độ pháp lý, việc xử lý tài xế công nghệ cũng đặt ra vấn đề về bản chất quan hệ giữa nền tảng và đối tác.

Luật sư Nguyễn Ngọc Việt (Hãng Luật NNV & Cộng Sự) cho biết, theo quy định pháp luật hiện hành, giữa Grab Việt Nam và tài xế công nghệ không tồn tại quan hệ lao động theo nghĩa truyền thống của Bộ luật Lao động năm 2019.

Theo luật sư, việc Grab chấm dứt hợp tác hoặc khóa tài khoản tài xế về bản chất là quan hệ dân sự, được điều chỉnh bởi thỏa thuận sử dụng nền tảng và các điều khoản dịch vụ mà hai bên đã xác lập khi tham gia hệ thống. Trong trường hợp việc xử lý tài khoản được thực hiện đúng căn cứ, đúng quy trình, phù hợp với điều khoản dịch vụ và các chính sách đã công bố công khai thì không bị xem là hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, luật sư Việt cũng lưu ý tài xế vẫn có quyền yêu cầu nền tảng giải thích rõ căn cứ xử lý, thực hiện khiếu nại nội bộ hoặc khởi kiện theo thủ tục dân sự nếu cho rằng quyết định chấm dứt hợp tác là chưa thỏa đáng, thiếu minh bạch hoặc vượt quá phạm vi thỏa thuận giữa các bên.