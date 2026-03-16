Khai thác cát vượt mốc giới, giám đốc doanh nghiệp lĩnh 6 năm tù

Ngày 16/3, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho hay, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên xét xử đối với bị cáo Đỗ Quang Sơn (SN 1982, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) và đồng phạm về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Trốn thuế.

Theo cáo trạng truy tố, Công ty cổ phần thương mại Đức Lộc được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 5/7/2010, do Đỗ Quang Sơn làm giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm và khai thác, buôn bán khoáng sản.

Toàn cảnh phiên xét xử (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa).

Ngày 23/6/2014, Công ty cổ phần Thương mại Đức Lộc được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản để khai thác cát làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát số 30, bãi bồi sông Mã (xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc (cũ), nay là xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa), với diện tích hơn 6,4ha, trữ lượng hơn 272.000m3, công suất 20.000m3/năm.

Ngày 19/12/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản, điều chỉnh trữ lượng còn hơn 135.000m3 và công suất 12.000m3/năm.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2025, trong quá trình khai thác cát tại mỏ được cấp phép, Đỗ Quang Sơn đã chỉ đạo Đỗ Quang Chắt (SN 1942, bố đẻ của Sơn) và Bùi Đình Hiền (SN 1982, trú tại xã Tây Đô, quản lý mỏ) cho tàu hút cát vượt độ sâu cho phép trên diện tích khoảng 3,2ha.

Tổng khối lượng cát khai thác trái phép là 81.000m3, có giá trị trên 12,6 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, đối với khối lượng cát khai thác trong phạm vi diện tích mỏ được cấp phép, từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2025, Đỗ Quang Sơn đã không kê khai, nộp thuế đối với gần 60.000m3 cát, gây thất thu cho nhà nước hơn 1,7 tỷ đồng.

Với hành vi trên, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Đỗ Quang Sơn 6 năm tù về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Trốn thuế; phạt tiền bổ sung 240 triệu đồng.

Bị cáo Bùi Đình Hiền bị xử phạt 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, phạt tiền bổ sung 50 triệu đồng. Đỗ Quang Chắt bị xử phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm, về cùng tội danh.