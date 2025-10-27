Khởi tố đối tượng tông xe vào Cảnh sát giao thông ở Hưng Yên

Ngày 27/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Trung Hiểu (SN 2004), trú tại thôn Đông Hưng, xã Thái Hà, tỉnh Hưng Yên về tội Chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Trần Trung Hiểu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo cảnh sát, khoảng 20h30 ngày 25/10, tại đường Hùng Vương thuộc địa phận thôn Trung Hưng, xã Vũ Thư, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn.

Thời điểm nói trên, Trần Trung Hiểu điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 17B6-706.33, đã không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác, mà tăng ga đâm thẳng xe máy vào Đại úy Vũ Trường Giang rồi bỏ chạy.

Vụ va chạm khiến Đại uý Vũ Trường Giang bị gẫy xương gót chân trái được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Sau 3 giờ điều tra, truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng Trần Trung Hiểu.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân khi tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng; nghiêm túc tuân thủ quy định về nồng độ cồn và các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Mọi hành vi chống đối, cản trở người thi hành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm minh để bảo đảm kỷ cương, trật tự an toàn xã hội, theo Công an tỉnh Hưng Yên.