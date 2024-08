Người đàn ông đi xe đạp bị khởi tố vì chống người thi hành công vụ

Ngày 20/8, Công an Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đã khởi tố bị can đối với Khổng Văn Lợi (43 tuổi, ở Nam Định) về tội Chống người thi hành công vụ.

Anh Khổng Văn Lợi thời điểm vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 12/6, Tổ công tác Công an quận Hải An đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn tại đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1 thuộc quận này.

Quá trình tuần tra phát hiện anh Lợi điều khiển xe đạp có biểu hiện sử dụng rượu bia nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Anh Lợi không chấp hành, có lời nói và hành vi sử dụng 1 bọc tay nắm bằng cao su bên trái của xe đạp ném vào người một chiến sỹ trong tổ công tác.

Tổ công tác đã đưa anh Lợi về trụ sở Công an phường Đông Hải 1 để làm việc. Qua kiểm tra nồng độ cồn, anh Lợi có mức cồn đo được là 0,025 mg/1 lít khí thở.