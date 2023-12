Tài xế container bị tạm giữ vì chống người thi hành công vụ

Ngày 29/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) vừa tạm giữ Nguyễn Văn Tú (SN 1983, trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương về hành vi chống đối người thi hành công vụ và đi vào đường cấm.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 28/12, Tú điều khiển xe container mang BKS 15C-035.xx, đi trên đường 351 hướng từ cầu Rế hướng Cầu Đen (đoạn qua xã Đặng Cương) thì bị Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện An Dương ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra vì đi vào đường cấm.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Cục CSGT).

Tuy nhiên, Tú sau đó không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát mà tăng ga bỏ chạy, đánh võng trên đường, gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện tham gia giao thông khác.

Tổ công tác sau đó đuổi theo chiếc xe container đến đoạn chợ Minh Kha (địa phận xã Đồng Thái, huyện An Dương) đã chặn được đầu xe, nhưng Nguyễn Văn Tú vẫn không chịu dừng xe mà tiếp tục tăng ga đâm thẳng vào đuôi xe CSGT.

Sau đó, Nguyễn Văn Tú xuống xe bỏ chạy và bị Tổ công tác kết hợp với người dân đuổi theo bắt giữ.