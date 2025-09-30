Bắt tạm giam người chống đối CSGT, xô ngã thanh niên xung phong ở TPHCM

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Trí (58 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây) về tội Chống người thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Thành Trí (Ảnh: Thuận Thiên).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tối 10/9, tổ công tác thuộc Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TPHCM) do Đại úy Nguyễn Ngọc Lý làm tổ trưởng cùng Đại úy Nguyễn Văn Hoàng Quân thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn gần giao lộ Song Hành - Lê Quang Đạo, xã Bà Điểm.

Tại đây, tổ công tác phát hiện ông Trí chạy xe máy có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, người này không chấp hành và sử dụng một đoạn dây thép có gắn ổ khóa chống đối lại tổ công tác.

Ông Trí chống đối lực lượng chức năng thi hành công vụ (Ảnh: Cắt từ clip).

Lúc này, ông Ngô Hữu Trường Giang (38 tuổi, thuộc lực lượng thanh niên xung phong) phát hiện vụ việc, hỗ trợ CSGT dựng xe máy của ông Trí lên. Sau đó, ông Giang bị Trí đẩy ngã, dẫn đến chấn thương chân phải.

Công an xã Bà Điểm đã tới hiện trường, phối hợp tổ công tác khống chế, đưa ông Trí về trụ sở để xử lý.