Khởi tố hai người thông đồng "rút ruột" ngân sách hơn 3,5 tỷ đồng

Ngày 23/10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Đỗ Mạnh Đăng (39 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quản lý đê điều - Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên) cùng Luyện Phúc Hưng (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng).

Hai bị can tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Hai bị can bị điều tra về hành vi Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án cùng tội danh xảy ra năm 2024 tại xã Tống Trân (trước là xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên cũ) và khởi tố 3 bị can liên quan.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình thi công công trình “Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè Nguyên Hòa, tương ứng K20+030, đê tả sông Luộc, xã Tống Trân”, ông Đăng đã thông đồng với ông Hưng hợp thức hóa hợp đồng tư vấn quản lý giữa Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên với Công ty Phúc Hưng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 3,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.