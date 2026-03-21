Khởi tố băng trộm cắp chó, mèo ở TPHCM

Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can đối với Lê Minh Thanh (SN 1977), Lê Quốc Khánh (SN 2001), Nguyễn Duy Thiện (SN 1996), Nguyễn Hoàng Long (SN 2000) và Phạm Minh Phước (SN 1952, cùng ngụ TPHCM) về tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cảnh sát, đây là nhóm đối tượng trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ số lượng lớn chó, mèo ở phường Tân Hưng, TPHCM.

Các đối tượng bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, phối hợp với Công an phường Tân Hưng kiểm tra một căn hộ cho thuê trên đường Lê Văn Lương.

Tại đây, lực lượng phát hiện nhiều túi lưới chứa 2 con chó và 30 con mèo với tổng trọng lượng khoảng 92kg, cùng các tang vật như cân, túi vải, dây dù và 4 xe máy.

Thời điểm trên, các đối tượng có mặt tại căn hộ gồm Lê Minh Thanh, Lê Quốc Khánh, Nguyễn Duy Thiện, Nguyễn Hoàng Long và Phạm Minh Phước.

Số chó, mèo do các đối tượng bắt trộm (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, Thanh, Thiện và Phước khai đã đi bắt trộm chó, mèo tại khu vực phường Tân Hưng và các địa bàn lân cận, sau đó bán lại cho Khánh và Long để tiêu thụ.

Với lượng lớn chó, mèo còn sống được giải cứu, Công an phường Tân Hưng đã cắt cử chiến sỹ phối hợp với nhân viên thú ý để chăm sóc, hỗ trợ; đồng thời phát thông báo để chủ nhân của các con vật đến nhận diện và đưa về.